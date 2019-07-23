Опрос показал отношение россиян к «пивным шаговой доступности»

Москва, 23 июля. Подавляющее большинство россиян (95%) высказалось за запрет размещения продающих алкоголь заведений («наливаек» и «пивных шаговой доступности») в жилых домах. Об этом со ссылкой на собственный опрос сообщило общественное движение «Трезвая Россия».

Руководитель движения Султан Хамзаев отметил, что исследование общественного мнения проводилось в 64 регионах России. Всего было опрошено семь тысяч человек в возрасте от 18 до 74 лет. Опрос показал негативное отношение россиян к «пивным шаговой доступности».

«Респондентам было предложено ответить на единственный вопрос — «Считаете ли вы, что продажа алкогольной продукции в жилых домах должна быть запрещена?». 95% из всех опрошенных ответили «да» (выступили за введение запрета), 5% ответили «нет», — цитирует Хамзаева РИА Новости.

По его словам, 24 июля движение проведет вместе с партией «Единая Россия» совместные слушания по вопросу широкой распространенности рюмочных и пивных шаговой доступности. В докладе «Трезвой России» говорится, что за последние три года количество таких точек увеличилось втрое. В ряде регионов в жилых домах «зафиксировано наличие от трех и более подобных питейных пунктов», отмечают авторы документа.

Россияне считают, что такие торговые точки «подпитывают криминогенную среду» и бывают ведущей причиной увеличения преступности в районе, подчеркивают в движении.

«Региональные власти и правоохранительные органы сигнализируют о шквале обращений граждан с требованием прекратить деятельность «наливаек» в жилых домах. Кроме того, представители региональных органов власти констатируют резкий всплеск недовольства граждан отсутствием конкретных и жестких мер со стороны федеральных и региональных структур», — утверждается в докладе.

Бороться с явлением «Трезвая Россия» предлагает запретом розничной продажи алкоголя при оказании услуг общественного питания в жилых домах. Также участники движения настаивают на закреплении полномочий региональных органов власти вводить дополнительные ограничения оказывающим услуги общественного питания организациям при реализации алкогольной продукции.

Ранее Газета.ru сообщила, что Минпромторг намерен исключить из списка алкогольной продукции пиво. Соответствующее предложение есть в проекте стратегии развития торговли на 2019-2025 годы, отмечает издание.