Число жертв пожара в Хабаровском крае увеличилось до двух

Хабаровск, 23 июля. Число жертв пожара в палаточном лагере под Хабаровском увеличилось до двух: в реанимации умерла пострадавшая девочка, сообщает «Интерфакс».

По словам представителя больницы, ожоги были очень сильными, медики не смогли спасти ребенка.

Трагедия произошла в 23 июля на территории горнолыжного комплекса «Холдоми». Сообщение о пожаре поступило в 03.00 по местному времени, он был локализован в 03.02.

В палаточном лагере стояли 26 палаток, 20 из них сгорели. Ранее стало известно о гибели девочки 2008 года рождения. Возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности». Власти приостановили работу туркомплекса после пожара.

В реанимации находятся два пострадавших ребенка. Их состояние также оценивается как очень тяжелое, сообщает «Газета.ru»