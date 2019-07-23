Данные РФ помогли ЕКА рассекретить местонахождение американских спутников

Москва, 23 июля. Европейское космическое агентство (ЕКА) опубликовало каталог с информацией о местоположении секретных спутников США на геостационарной орбите.

В документе приводится информация о местоположении искусственных объектов на геостационарной орбите (круговая орбита высотой 35786 километров), в том числе их точка стояния и наклонение орбиты к плоскости экватора.

В документ включены 1638 объектов, в том числе 529 находящихся под управлением спутников. Остальные объекты — отработавшие ступени ракет-носителей и вышедшие из строя аппараты.

Рассекретить местонахождение американских спутников специалистам агентства помогли данные наблюдений с телескопов, предоставленные Институтом прикладной математики имени Келдыша РАН, Межгосударственной корпорацией «Вымпел» и Астрономическим научным центром.

Среди прочего, в каталоге содержится информация о местоположении аппаратов Orion, Mercury, CLIO и GSSAP. Последние, согласно данным специализированного немецкого сайта space.skyrocket.de, предназначены для разведки космической обстановки. Спутники Orion, Mercury и CLIO используются для радиотехнической разведки.

В апреле американский фонд Secure World Foundation в докладе о мировых системах противокосмической обороны сообщил о многократном скрытном сближении спутников-шпионов GSSAP с гражданскими и военными космическими аппаратами России и Китая, сообщила Газета.ru. По информации управляемой Российской академией наук Сети наблюдения за космическим пространством ISON, эти спутники с 2014 года совершили сотни маневров.