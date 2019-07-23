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Работа горнолыжного комплекса под Хабаровском приостановлена после гибели ребенка

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Приостановлена работа горнолыжного комплекса под Хабаровском, где в пожаре погиб ребенок

Хабаровск, 23 июля. Власти Хабаровского края приостановили работу горнолыжного комплекса «Холдоми», на территории которого в пожаре погибла девочка.

«Сейчас работа туркомплекса «Холдоми» приостановлена», — сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.

Лагерь был внесен в реестр краевых оздоровительных учреждений. По документам он должен иметь 450 мест в стационарных корпусах, однако, там находился только 61 человек, 189 — жили в палатках, сообщает ТАСС.

Врио начальника главного управления МЧС России по Хабаровскому краю Иван Колонтай рассказал, что Госпожнадзор провел последнюю проверку в лагере 31 мая. Были выявлены нарушения для стационарных корпусов, которые необходимо было устранить до 1 августа. По его словам, 11 июля в лагере была проведена плановая тренировка и занятия по эвакуации.

«На момент проведения занятий стоял палаточный лагерь, про который директор пояснил, что палатки необходимы для экстремальных игр», — пояснил Колонтай.

Напомним, трое детей в тяжелом состоянии были госпитализированы в больницу поселка Солнечный. Они находятся на аппарате ИВЛ. Медики консультировались с главным комбустиологом Минздрава РФ Андреем Алексеевым и специалистами Новосибирского ожогового центра. Решается вопрос о транспортировке пострадавших вертолетами в больницы Хабаровска.

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Источник: пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края
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