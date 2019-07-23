Счетная палата заявила об угрозе перебоев в работе Московского авиаузла

Москва, 23 июля. Аудиторы Счетной палаты зафиксировали срыв порядка и сроков реконструкции в аэропорту «Домодедово» и предупредили об угрозе перебоев в работе самой воздушной гавани и Московского авиаузла в целом. Об этом со ссылкой на отчет ведомства сообщают СМИ.

Росавиация и аэропорт «Домодедово» должны были провести работы по реконструкции взлетно-посадочной полосы № 1 (ВПП-1) и второй летной зоны аэропорта, а также работы по строительству новой взлетно-посадочной полосы № 2 (ВПП-2). Но проверка Счетной палаты показала, что сроки сорваны, а сами работы проведены ненадлежащим образом

«Бюджетные ассигнования в размере 1 802,2 миллиона рублей израсходованы без достижения ожидаемого результата», — цитирует отчет Счетной палаты «Российская газета».

Новая ВПП-2 не введена в эксплуатацию, тогда как старая была частично разобрана. В отчете ведомства говорится, что в случае закрытия ВПП-1, с учетом ограниченной работоспособности ВПП-2, «существуют риски перебоев в работе как аэродрома «Домодедово», так и Московского авиационного узла в целом».

Аудиторы пришли к выводу, что бюджетные деньги израсходованы неэффективно, так как объем незавершенного строительства к моменту окончания проверки по реконструкции ВПП № 1 составлял 1,8 миллиарда рублей.

Согласно отчету Счетной палаты, из-за срыва сроков реконструкции пропускная способность аэропорта не была увеличена с 84 (в 2013 году) до 90 самолетов в час, но снизилась в 2018 году до 80. Пассажиропоток воздушной гавани за этот же срок сократился с 30,8 миллиона пассажиров до 29,4 миллиона пассажиров.

Сегодня Газета.ru сообщила, что в Москве задержали и отменили почти 30 авиарейсов. Отменено пять и задержано восемь рейсов в аэропорту «Домодедово».