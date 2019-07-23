Власти Хабаровского края рассказали о состоянии пострадавших при пожаре детей

Хабаровск, 23 июля. Глава Солнечного района Виктор Старков рассказал о состоянии детей, пострадавших при пожаре в палаточном лагере под Хабаровском.

«Трое детей в реанимации в очень тяжелом состоянии. Еще одна девочка была в шоковом состоянии, она отходит от шока», — заявил Старков на заседании комиссии по ЧС.

Он уточнил, что трое детей находятся на аппарате ИВЛ. Медики Солнечной ЦРБ консультируются с коллегами из Москвы и Хабаровска.

«Делается все, но состояние очень тяжелое», — подчеркнул Старков.

Напомним, пожар произошел на территории горнолыжного комплекса «Холдоми». В палаточном городке находились 26 палаток с 189 детьми. 20 палаток сгорели. Погибла девочка 2008 года рождения. Возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности».

Как сообщает RT, после инцидента работа горнолыжного комплекса была приостановлена.

В беседе с журналистами глава региона Сергей Фургал заявил, что палаточный лагерь был нелегальным. По его словам, «никто и не знал» о его наличии, сообщают «Известия».