Русский политик стал фигурантом уголовного дела, поздравив латышей с праздником

Рига, 23 июля. Служба государственной безопасности Латвии возбудила уголовное дело против члена правления партии «Русский союз Латвии» (РСЛ) Александра Филея. Об этом сообщается на странице политической партии в Facebook.

Политик поздравил жителей страны с 79-й годовщиной свержения диктаторского националистического режима силами Красной армии. Он написал пост 17 июня на своей странице в Facebook.

В публикации говорилось, что страна освободилась от «латифундистского гнета». Этому особенно радовались бедные крестьяне, батраки, обездоленные рабочие и студенты, труд которых использовался на лесоповале и на торфозаготовках, написал Филей. По его словам, Латвия была вовсе не против советской власти. Политик подчеркнул, что дату освобождения нужно почитать и уважать. Он пожелал жителям страны доброго и светлого праздника.

Уголовное дело против Филея было заведено по статье 74.1 Уголовного закона Латвии — «О действиях, публично прославляющих, отрицающих, оправдывающих военные преступления СССР против Латвии и ее жителей». Политику грозит до пяти лет лишения свободы, либо денежный штраф, либо принудительные работы.

В партии «Русский союз Латвии» заявили, что преследование Филея является нарушением права на свободу слова в латвийском обществе.

Напомним, власти Латвии несколько последних лет придерживаются антироссийской политики. В частности в апреле Конституционный суд страны признал законность реформы, которая запретит латвийским школам и высшим учебным заведениям преподавать на русском языке.

Ранее в беседе с Федеральным агентством новостей известный латышский предприниматель Арнольд Бабрис рассказал, как в стране планируют расширить «частный» музей оккупации в Старой Риге на государственные деньги.