Полиция Норвегии задержала вандалов, осквернивших памятник жертвам Брейвика

Тенсберг, 23 июля. Памятник жертвам терактов проворадикала Андерса Брейвика осквернили в Норвегии. Полиция задержала подозреваемых. Об этом сообщает телекомпания NRK.

Ими оказались двое 20-летних местных жителей. По версии следствия, они нарисовали на памятнике свастику. Монумент установлен в городе Тенсберг. Он представляет выбитый в человеческий рост силуэт в камне.

Преступление было совершено в преддверии годовщины трагических событий.

Напомним, 22 июля 2011 года Андерс Брейвик сначала взорвал бомбу около одного из правительственных зданий в центре Осло, а затем растерял участников молодежного крыла социал-демократической партии, которые находились на острове Утейа. В двух терактах погибли 77 человек, сообщает «Газета.ru».

Брейвик был осужден на 21 год тюрьмы, однако заключение может продлеваться неограниченное количество раз, если власти будут считать, то мужчина представляет опасность для общества. В июне 2017 года он сменил имя и фамилию на Фьотольфа Хансена.

Террорист неоднократно жаловался на условия содержания в тюрьме. В июне 2018 году Европейский суд по правам человека отклонил его жалобу, сообщает RT.