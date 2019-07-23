Трамп объявил о достижении соглашения с Конгрессом по потолку госдолга

Вашингтон, 23 июля. Президент США Дональд Трамп и лидеры Конгресса пришли к соглашению касательно потолка государственного долга. Об этом глава Белого дома написал на своей странице в Twitter.

«Это был настоящий компромисс, чтобы предоставить нашим прекрасным военным и ветеранам еще одну победу», — заявил президент США.

Он пояснил, что к соглашению пришли лидер республиканского большинства в сенате Митч Макконелл, лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер, спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси и лидер республиканского меньшинства в Палате представителей Кевин Маккарти. Кроме потолка госдолга, соглашение распространяется на двухлетний бюджет.

Ранее вашингтонские аналитики из Центра двухпартийной политики заявили, что Штаты могут столкнуться с дефолтом из-за уменьшения налоговых поступлений. По их словам, администрация и Конгресс должны провести переговоры, чтобы увеличить потолок госдолга.

Напомним, в 2018 году госдолг США увеличился с 20 триллионов долларов до 21 триллиона долларов, в настоящий момент он составляет 22 триллиона долларов. Международный валютный фонд прогнозирует, что к 2023 году госдолг вырастет до 117% ВВП. Бюджетное управление Конгресса США заявило, что в 2049 году величина госдолга достигнет 144% ВВП.

Главный аналитик Центра аналитики и финансовых технологий Антон Быков в беседе с «Газетой.ru» назвал госдолг США новой мировой финансовой пирамидой. Для его погашения используют не новые поступления от экономики, а привлекают новые поступления в долг из-за того, что другие страны вложили большое количество средств в экономику США, отметил эксперт.