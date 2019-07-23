США намерены создать коалицию для «патрулирования» Ормузского пролива

Вашингтон, 23 июля. США намерены создать коалицию, чтобы патрулировать Ормузский пролив, заявил госсекретарь США Майк Помпео. По его словам, к ней намерены присоединиться страны со всего мира.

«Мы работаем над тем, чтобы изменить поведение руководства Исламской Республики Иран. И мы создаем коалицию, которая будет патрулировать Ормузский пролив, чтобы сохранить эти морские пути открытыми. В этом будут участвовать страны со всего мира», ― заявил он.

О планах администрации президента США Дональда Трампа создать международную коалицию «для патрулирования вод» около Ирана и Йемена ранее сообщало издание Defense One, ссылаясь на председателя объединенного комитета начальников штабов США генерала Джозефа Данфорда.

По словам Данфорда, власти США сейчас ведут переговоры с рядом стран, чтобы понять, в состоянии ли они сформировать коалицию, которой будет по силам обеспечить «свободу навигации» в Ормузском и Баб-эль-Мандебском проливах. Ассистент руководителя Пентагона Кэтрин Уилбаргер поспешила добавить, что целью этой коалиции является не военного противостояние Ирану, а якобы «обеспечение безопасности транспортного судоходства», пишет RT.

Напомним, что в последнее время ситуация в отношениях между США и Ираном значительно обострилась. Ранее в Оманском заливе неизвестные совершили нападение на нефтяные танкеры Front Altair и Kokuka Courageous. Ряд СМИ сообщили, что к танкерам были прикреплены магнитные мины, срабатывание которых привело к взрыву и пожару. Штаты обнародовали видеозапись, на которых рядом с танкерами якобы запечатлены члены КСИР. Иран опровергает причастность к этому происшествию.

Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее прокомментировал напряженность в отношениях между США и Ираном. Он обратил особое внимание на тот факт, что любое «неосторожное движение» в Персидском заливе приведет к конфликту с разрушительными и непредсказуемыми последствиями.