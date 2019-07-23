Масштабное отключение электричества произошло в 16 штатах Венесуэлы

Каракас, 23 июля. Электричество отключилось в нескольких районов Каракаса и 16 штатах Венесуэлы. Авария произошла в понедельник днем.

О массовом отключении электроэнергии сообщили оппозиционные СМИ. Однако пресс-служба Национальной электроэнергетической корпорации Венесуэлы отмечает, что в настоящее время из-за аварии без света остаются несколько районов Каракаса. Днем сообщалось, что проблемы есть в ряде районов штатов Миранда и Сукре, передает РИА Новости.

В микроблоге метрополитена столицы Венесуэлы сообщается, что и-за отсутствия электричества не работают три линии метро.

В Венесуэле в конце января текущего года начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Председатель оппозиционных сил страны Хуан Гуайдо в противовес законам провозгласил себя временным главой государства. Ряд западных государств во главе с Соединенными Штатами заявили о признании Гуайдо. Российская сторона назвала председателя парламента марионеткой США. Москва, Пекин, Анкара и многие другие поддержали Мадуро как единственного легитимного президента.

Американская сторона на оставляет свои планы по свержению Мадуро. Именно Соединенные Штаты спровоцировали массовые отключения электроэнергии в латиноамериканской республике с помощью кибератак на энергосистемы страны. Масштабное отключение электроэнергии произошло в нескольких районах Венесуэлы 25 марта. Сбой в системе электроподачи вызвал перебои с водоснабжением. Подача электричества была полностью восстановлена 3 апреля.

После масштабных отключений Мадуро утвердил месячный план по восстановлению системы энергобезопасности страны. Кроме того, глава Венесуэлы призвал всех граждан страны усилить бдительность. По его словам, аварии, которые произошли 7 и 25 марта, «были нанесены, чтобы свести с ума страну».

Мадуро призвал глав всех стран потребовать от Вашингтона прекратить агрессию в отношении Каракаса. Глава Венесуэлы заявил, что США «перешли на новый уровень сумасшествия и ненависти». Мадуро подчеркнул, что венесуэльский народ ни с кем не спорит и достоин уважения, а не агрессии.