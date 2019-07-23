Die Welt заявила об опасности результатов выборов в Верховную раду для Европы

Берлин, 23 июля. Европа может столкнуться с серьезными проблемами из-за результатов выборов в Верховную раду на Украине. Об этом пишет Die Welt.

Обозреватели газеты полагают, что очень много людей, голосовавших за партию нынешнего президента Украины «Слуга народа», хотят улучшить отношение с Россией. Реализация такого сценария станет «проблемой для всей Европы».

Журналисты считают, что на Украине развиваются тенденции, схожие с европейскими, когда среди населения растет критика в адрес элиты, а политическими лидерами становятся любители. Die Welt отмечает, что Зеленский смог победить на выборах президента Украины из-за недовольства граждан действующей системой. Именно поэтому его партия получают поддержку на выборах в парламент.

В редакции Die Welt своеобразно объясняют «угрозу» для Украины и Европы из-за результатов выборов. По мнению журналистов, партия «Слуга народа» «раскалывает общество», поскольку обращается ко всем слоям населения сразу, а не продвигает какие-либо конкретные интересы.

«Украинцы устали от войны на Донбассе, и Зеленский, вероятно, будет вести политику с учетом их интересов», — отмечают журналисты.

Они полагают, что Россия якобы будет стремиться «перекроить границы» в Европе, если Зеленский пойдет на компромисс с Москвой. Россия неоднократно заявляла, что не вмешивается и не вмешивалась в дела других стран.

Напомним, выборы на Украине прошли в воскресенье. ЦИК признал их состоявшимися. После обработки 84% бюллетеней известно, что в парламент проходят пять партий: «Слуга народу», «Оппозиционная платформа — За жизнь», «Европейская солидарность», «Батькивщина» и «Голос». Официальные результаты выборов будут объявлены 5 августа, сообщает «Газета.ru».

В МИД РФ заявили, что прошедшие выборы стали «голосованием надежды». Представители внешнеполитического ведомства выразили надежду, что новый парламент будет «мудро использовать в мирных целях» кредит доверия украинского народа.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал Украину «общей бедой Европы». По его словам, украинский народ не заслужил того, что сейчас происходит в стране, сообщает RT.