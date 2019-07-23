Соловьев оценил реакцию украинцев на трансляцию его шоу в Киеве

Москва, 23 июля. Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал сообщения о разозлившихся из-за трансляции его шоу в Киеве жителей Украины.

Журналист опубликовал ссылку в своем микроблоге в Twitter на текст «Газеты.ру», в котором сообщается, что российскую передачу транслировали в одном из букмекерских клубов украинской столицы.

«О, как! боятся. Трансляция программы Соловьева в центре Киева возмутила украинцев», — написал он.

О,как! ???? боятся. Трансляция программы Соловьева в центре Киева возмутила украинцев https://t.co/OJ67r5c6sA — Vladimir Soloviev (@VRSoloviev) July 22, 2019

В тексте шла речь о том, что украинский журналист Дмитрий Малышко выразил свое возмущение тем фактом, что передачу Соловьева транслировали в одном из столичных украинских букмекерских клубов. По его словам, на Украине недопустимо показывать программы с «вражеской пропагандой» и пожаловался на букмекерский клуб в СБУ.

Незадолго до этого Соловьев в своем Telegram-канале прокомментировал итоги выборов в Верховную раду, обратив внимание на то, что президент Украины Владимир Зеленский обрел почти абсолютную власть в его стране. Телеведущий считает, что Зеленскому необходимо поставить точку в громких коррупционных делах, сдвинуть с мертвой точки расследования политических убийств, а также воплотить в жизнь минские соглашения.

Внеочередные выборы в Верховную раду Украины состоялись в минувшее воскресенье. По предварительным данным, партия президента Владимира Зеленского «Слуга народа» занимает первое место с 42,93%, на втором — «Оппозиционная платформа — за жизнь» (12,93%). Далее следуют партия экс-президента Петра Порошенко «Европейская солидарность» (8,29%), «Батькивщины» Юлии Тимошенко (8,14%) и партия Святослава Вакарчука «Голос» (6,03%).

Партия Зеленского заняла 130 мест по партийным спискам и еще 106 по мажоритарным округам. Таким образом, президентская партия может получить простое большинство в украинском парламенте и самостоятельно сформировать кабинет министров. Напомним, власть президента на Украине ограничена парламентом: без поддержки депутатов глава государства, в частности, не может сформировать правительство.

Отметим, экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов в понедельник назвал «рабами» украинцев, которые на выборах в Раду проголосовали за партию «Оппозиционная платформа — За жизнь». По его мнению, украинцы готовы обменять свободу «на сытое и уютное рабство».