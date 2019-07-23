Организатор концерта Metallica рассказал, почему группа исполнила песню Цоя

Москва, 23 июля. Организатор концерта группы Metallica в Москве, глава группы компаний SAV Entertainment и «Русский Шоу — Центр» Владимир Зубицкий рассказал, почему американские музыканты исполнили в московских Лужниках песню Виктора Цоя «Группа крови».

По его словам, это уже старая традиция группы. Выступая на концерте за границей, Metallica старается исполнить одну из знаковых местных песен. За подобные представления отвечает профессиональный менеджмент группы.

Как рассказал Зубицкий, американский коллектив долго готовился к номеру, потратив немало времени на репетиции исполнения знаменитой песни Цоя. Организатор концерта отметил, что Metallica поставила его в известность о желании спеть именно эту песни за час-полтора до концерта.

«Под эту песню сделан специальный видеоряд, это работа не одного и не двух дней», – пояснил он.

Напомним, что российские фанаты Metallica с восторгом восприняли сюрприз от кумиров. Зал поддерживал группу бурными аплодисментами, зрители подпевали слова всем знакомой песни, сглаживая шероховатости в исполнении американцев.

Друзья Цоя поддержали идею Metallica, однако отметили, что исполнение «Группы крови» не блистало профессионализмом, пишет RT.

Отметим, что в 2018 года группа Metallica заняла третье место в рейтинге самых высокооплачиваемых музыкантов мира. В прошлом году музыканты заработали 43,2 млн долларов, из них 8,7 млн на реализации музыкальных альбомов.