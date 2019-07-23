Турецкие СМИ назвали сигналом для НАТО поставки Анкаре российских С-400

Анкара, 23 июля. Издание Türkiye назвало сигналом дату начала поставок российских С-400. Газета подчеркивает, что теперь от Анкары «не скроется ни одна угроза».

В статье Türkiye сообщается, что назначенное на середину июля начало поставок С-400 совпадает с годовщиной попытки переворота в Турции (издание называет его «попыткой оккупации, спонсируемой НАТО»).

«Это было, конечно, не совпадение, это был сигнал», — пишет автор.

Тогда за событиями следил весь мир, включая Россию, США и Израиль. Издание обращает внимание, что США и Израиль проводят много разведывательной работы в регионе, в чем им помогают новейшие технологии.

В этом плане С-400 даст возможность Турции собирать сведения о своих соседях и союзниках по НАТО. И те понимают, что за странами будут наблюдать.

«Мы станем одной из немногих стран, способных обнаруживать неуловимые для радаров боевые самолеты и корабли. От нас не скроется ни одна угроза», — подчеркивает издание.

Автор издания добавляет при этом, что ракет станет самым радикальным вариантом.

Турция стала третьей после Белоруссии и Китая страной, куда Москва поставляет «Триумфы». В скором времени к ним должна присоединиться Индия. Категорически против сделки выступают Соединенные Штаты, которые пытались продать Анкаре свои комплексы Patriot. Пытаясь надавить на Турцию, Вашингтон заявил, что собирается исключить Турцию из программы производства истребителей пятого поколения F-35 после начала поставок в страну российских противовоздушных систем С-400. До конца марта 2020 года участие Турции в этой программе будет окончательно свернуто.

Глава турецкого министерства иностранных дел Мевлют Чавушоглу в ответ заявил, что если США будут применять санкции, Анкара даст «необходимый ответ». По его словам, «может быть сделан шаг и в отношении авиабазы «Инджирлик». Чавушоглу уточнил, что «это не угроза и не шантаж, а естественная позиция в данных условиях».