Роскомнадзор не выявил нарушения прав пользователей Ozon после утечки данных

Москва, 23 июля. Роскомнадзор завершил проверку информации об утечке персональных данных пользователей интернет-магазина Ozon.

В ведомстве считают убедительным, что база данных была собрана неизвестными из различных источников.В Ozon приняли меры безопасности: скомпрометированные пароли были заменены, пользователи получили уведомления об утечке данных.

Ранее СМИ сообщили, что в Сети обнаружена база данных с паролями и адресами электронной почты 450 тысяч пользователей. В ходе проверки выяснилось, что 90% паролей из скомпрометированной базы данных являются автоматически сгенерированными. Роскомнадзор установил подлинность только 30 тысяч пар «логин-пароль».

В ведомстве считают, что фактического нарушения права субъектов персональных данных не было, поскольку в Роскомнадзоре не было зафиксировано потока обращений от пользователей Ozon.

В пресс-службе компании заявили о попытке скомпрометировать Ozon. Представители интернет-магазина подчеркнули, что складывается впечатление о недобросовестной конкурентной борьбе.

Напомним, Ozon является четвертым по величине интернет-магазином в России. Компания заявляет, что у нее около 30 млн клиентов.