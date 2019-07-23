Названы регионы РФ - лидеры по числу просроченных кредитов

Москва, 23 июля. Высокий уровень просрочки по кредитам зафиксирован сразу в 20 российских регионах. Об этом сообщает СРО «Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств» (НАПКА) в подготовленном ассоциацией исследовании.

Лидером рейтинга является Ингушетия, где признаны проблемными почти 16% портфеля займов. Кроме того, высокий показатель просрочки по кредитам зафиксирован в Карачаево-Черкесии и Северной Осетии.

Отмечается, что чаще всего проблемы с выплатами по кредитам испытывают малообеспеченные регионы России. Особенно сложной, по мнению экспертов, является ситуация в Туве, которая занимает первые места сразу в нескольких рейтингах: по просрочке, по количеству средних зарплат, необходимых для погашения долга, и по общему социально-экономическому положению

При этом, эксперты полагают, что серьезной проблемы пока не наблюдается благодаря политике Центробанка РФ.

«С одной стороны, ЦБ не дремлет и с октября (после введения новых мер по охлаждению рынка. — Прим. ФАН.) рост розничного кредитования будет еще более управляем. С другой, потребитель поумнел — просрочка растет умеренно, и, если не случится нового кризиса, скорее всего, всё будет стабильно, ― приводит слова главного экономиста рейтингового агентства «Эксперт РА» Антона Табаха газета «Известия».

Эксперт отметил, что главным фактором закредитованности населения является тот факт, что доходы граждан уступают их кредитной нагрузке.

При этом Табах напомнил, что кредиты могут благотворно влиять на экономику, поддерживая потребление.

По мнению аналитиков, чаще всего кредиты берут жители России, чьи доходы находятся в особо проблемной зоне. В этом случае они пытаются решить проблему нехватки денег при помощи кредита, однако, как правила, лишь увеличивают объем просрочки по кредитным платежам.

Как отмечал ранее Центробанк России, доля просроченной задолженности по потребительским кредитам снизилась в июне с 5% до 4,9%.

Ране Федеральное агентство новостей сообщало, что россияне все чаще берут кредиты, утверждает статистика Объединенного кредитного бюро. Например, в феврале текущего года было выдано 2,76 млн новых кредитов общим объемом 644,45 млрд рублей. Количество выданных кредитов выросло на 7%, а объемы кредитования выросли на 16% по сравнению с февралем прошлого года, когда было выдано 2,59 млн кредитов на 553,70 млрд рублей.