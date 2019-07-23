Прокурор объяснил, почему Роналду не будет обвинен в изнасиловании девушки в США

Вашингтон, 23 июля. Нападающий сборной Португалии и туринского «Ювентуса» 34-летний Криштиану Роналду не будет привлечен к уголовной ответственности по делу об изнасиловании. Об этом заявил американский прокурор Стив Вольфсон.

В сентябре 2018 года американка Кэтрин Майорга заявила, что Роналду изнасиловал ее в 2009 году в Лас-Вегасе. По данным здания Spiegel, она обратилась в полицию. Пострадавшая не сообщила ни описаний подозреваемого, ни рассказала о месте совершения преступления. Кроме того, в уголовном деле не фигурировало имя звезды мирового футбола. СМИ сообщали, что в 2010 году Роналду якобы заплатил девушке «за молчание» 375 тысяч долларов.

Прокурор Стив Вольфсон не нашел в деле доказательств вины в сексуальном посягательстве. Он ознакомился с новым полицейским отчетом, который был составлен после возобновления расследования дела.

Напомним, Криштиану Роналду — пятикратный обладатель «Золотого мяча», он пять раз выигрывал Лигу чемпионов, был чемпионом Англии и Испании по футболу, а также обладателем Кубка и Суперкубка этих стран.

Футболист является чемпионом Европы 2016 года и бронзовым призером Кубка конфедераций — 2017. Роналду выступал за лиссабонский «Спортинг», английский «Манчестер Юнайтед» и мадридский «Реал». В 2018 году он перешел в «Ювентус». Соглашение рассчитано до 30 июля 2022 года, сообщает «Газета.ru».

Ранее невеста Криштиану Роналду модель Джорджина Родригес снялась в рекламе нижнего белья Yamamay.