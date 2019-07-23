Порошенко повторно вызвали на допрос в ГБР

Киев, 23 июля. В Государственном бюро расследований Украины подтвердили, что повторно вызвали экс-президента Петра Порошенко на допрос.

Как сообщает RT, представитель ведомства уточнил, что Порошенко вызвали на допрос в четверг, 25 июля.

Экс-президент должен был явиться в ГБР в качестве свидетеля по делу о легализации преступных доходов от продажи завода «Кузница на Рыбальском» 17 июля. Однако его адвокаты заявили, что Порошенко не сможет явиться из-за участия в предвыборной гонке. Они попросили перенести следственные действия на дату после голосования, которые состоялись 21 июля.

Ранее сообщалось, что Государственным бюро расследований Украины было возбуждено 11 уголовных дел в отношении Порошенко и других высокопоставленных лиц, передавала «Газета.ру». Порошенко был вызван на допрос как свидетель по делу о возможном уклонении от уплаты налогов, а также легализации доходов на сумму 300 миллионов долларов при продаже завода «Кузня на Рыбальском».

В интервью Федеральному агентству новостей эксперт Института стран СНГ Иван Скориков, комментируя возбуждение такого количества дел в отношении экс-президента, отметил, что на Украине каждая новая власть традиционно сразу же начинает заниматься не налаживанием социально-экономической ситуации, а сведением счетов с предшественниками.

По мнению эксперта, после выборов антикоррупционный шум утихнет и за дело возьмутся украинские следователи и обвинители, которые, несмотря на «неоспоримые обвинения» не смогли даже доказать вину «диктатора» Виктора Януковича. Они до сих пор не дают внятных ответов по трагедиям на Евромайдане и 2 мая в Одессе, убийству Олеся Бузины и других несогласных, малайзийскому Boeing, котлам в Иловайске и Дебальцеве, провокации в Керченском проливе и так далее.