Парковочные места для автомобилей могут уменьшить в России

Москва, 23 июля. Руководитель комитета «Удобная дорога» при Росстандарте Александр Шумский рассказал о планах по «уплотнению» парковочных мест.

По словам Шумского, которые приводят «Известия», минимальные габариты парковочных мест для легковых автомобилей в России могут быть уменьшены на треть метра в длину и на полметра в ширину. По мнению экспертов, это позволит «расчертить» парковки там, где сегодня это невозможно из-за малой ширины проезжей части. Как ожидается, соответствующий стандарт будет утвержден уже в ноябре текущего года, после чего количество платных парковок в городах страны увеличится, что повлечет за собой рост доходов в местные бюджеты.

«Мы проводили исследование на Бульварном кольце в Москве, смотрели, насколько плотно стоят автомобили. То есть опытным путем определили оптимальные размеры», — рассказал Шумский.

Руководитель «Удобной дороги» подчеркнул, что изменение стандартов габаритов парковок может простимулировать жителей больших городов пользоваться не кроссоверами и внедорожниками, а компактными малолитражными автомобилям.

Новый стандарт подразумевает также использование разноцветной разметки для обозначения парковок. Платные машино-места будут выделяться синей разметкой, бесплатные — привычной белой.

Руководитель Федерации автовладельцев России Дмитрий Клевцов отмечает, что уменьшение габаритов позволит увеличить количество парковочных мест на 15-20% без расширения проезжей части. По его словам, было бы целесообразно также ввести норму, регулирующую соотношение платных и бесплатных мест на парковках на уровне один к трем.

«Нужно не вводить фактически заградительные цены на парковку в городе, а стимулировать использование малогабаритных автомобилей», — считает Клевцов.

Как сообщало ранее Федеральное агентство новостей, депутаты Госдумы выступили с инициативой ввести бесплатный 10-минутный интервал пользования платными парковками, что, по мнению законодателей, позволит водителю решить, платить за стоянку или уехать с нее.