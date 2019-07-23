Источник сильной радиации найден на одном из украинских предприятий

Киев, 23 июля. Служба безопасности Украины (СБУ) обнаружила источник сильной радиации на металлургическом заводе «АрселорМиттал Кривой Рог».

Пресс-служба СБУ сообщает, что дозу радиации, пятикратно превышающую норму, излучает найденный на предприятии прибор. Ранее президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал криворожские предприятия за неблагоприятную экологическую обстановку в городе. После визита главы государства Служба безопасности возбудила дело против завода «АрселорМиттал Кривой Рог» по статье «экоцид» и провела обыски, в ходе которых обнаружила источник радиоактивного загрязнения.

«Правоохранители обнаружили прибор, который излучал в пять раз большую дозу радиации, чем предусмотрено нормативными документами», — говорится в сообщении СБУ.

В ведомстве не уточняют, о каком именно приборе идет речь. По данным СБУ, руководство завода предоставило все необходимые для проведения расследования документы.

«Предполагаю, что владельцы даже не знали об экологических нарушениях, которые допустили наемные менеджеры. Инвесторам в нашей стране ничего не угрожает, зато государство помогает им соблюдать закон», — заявил и.о. главы СБУ Иван Баканов.

Металлургический комбинат «АрселорМиттал Кривой Рог» принадлежит индийскому бизнесмену Лакшми Митталу и считается крупнейшим производителем сталепроката на Украине. Производственные мощности завода позволяют ежегодно выпускать более шести миллионов тонн проката, около семи миллионов тонн стали и более 6,7 миллиона тонн чугуна.

Как пишет «Газета.ру», в начале июля Зеленский подписал указ, открывающий для туристов чернобыльскую зону отчуждения и снимающий все запреты на посещение атомной электростанции в окрестностях Припяти.