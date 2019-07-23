Кравчук прокомментировал результат партии Зеленского на выборах

Киев, 23 июля. Впервые в истории Украины большинство в Раде может быть сформировано усилиями одной партии. Об этом заявил бывший президент страны Леонид Кравчук.

Он прокомментировал результаты выборов в Верховную раду Украины, на которых большинство голосов получила партия действующего президента Владимира Зеленского «Слуга Народа».

«Это впервые в истории Украины, ни одна партия еще не приходила к власти, имея полную власть. Но Зеленский пришел в период таких сложных и неоднозначных процессов. Справится ли он – зависит от окружения, и будет ли он настолько смелым», — заявил Кравчук.

По его словам, предыдущий президент Петр Порошенко постоянно ограничивал оппозицию. Кроме того, Кравчук заявил, что Порошенко был вынужден покупать соперников, чтобы иметь достаточно голосов.

Он добавил, что украинцам не следует ожидать перемен в стране, а работать сообща, чтобы приблизить их появление.

Согласно данным ЦИК Украины по результатам обработки 83,49% бюллетеней, партия главы государства Владимира Зеленского «Слуга народа» лидирует на выборах в Раду. За «Слугу народа» проголосовали 42,68% украинцев.

В парламент также проходят еще четыре партии, добавил телеканал «360». «Оппозиционная платформа — За жизнь» получила 12,93% голосов, «Европейская солидарность» бывшего президента Украины Петра Порошенко набрала 8,30%, «Батькивщина» экс-премьера Юлии Тимошенко заручилась поддержкой 8,01% и «Голос» музыканта Святослава Вакарчука набрала 6,38% голосов.