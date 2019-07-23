Эксперты оценили слова Орешкина о возможном «взрыве» кредитного пузыря

Москва, 23 июля. Эксперты оценили заявление министра экономического развития Максима Орешкина, предсказавшего «взрыв» кредитного пузыря в 2021 году. Научный сотрудник Высшей школы экономики Сергей Алексашенко выразил несогласие с министром.

Министр экономического развития Максим Орешкин ранее сообщил, что закредитованность населения в России может привести к серьезным проблемам в экономике. По его словам, «кредитный» пузырь «в любом случае взорвется» в 2021 году, поэтому уже сейчас необходимо решать данную проблему.

Комментируя заявление Орешкина в интервью «ФедералПресс», научный сотрудник Высшей школы экономики Сергей Алексашенко объяснил, что имеет в виду Орешкин, говоря о «взрыве». Россияне будут брать потребительские кредиты, в ближайшие три года накопится большой долг, после чего население в массовом порядке не сможет платить по кредитам.

Алексашенко выразил несогласие с мнением министра. Он отметил, что более 50% кредитов выдано государственными банками.

«Мы хорошо понимаем, что ни Сбербанк, ни ВТБ, ни «Россельсхозбанк», ни «Открытие» не обанкротятся. В случае чего, они возьмут помощь у государства и продолжат выдавать кредиты», — считает эксперт.

Экономист предположил, что заявление Орешкина может быть попыткой ускорения экономического роста. Кроме того, эксперт подчеркивает, что попытки предсказать экономическую ситуацию на годы вперед являются бессмысленным действием.

Его мнение не совсем разделяет депутат Госдумы Федот Тумусов.

«Взрыв пузыря кредитования, может быть, случится не через три года, но тенденция, тем не менее, очевидна. Безболезненно точно уже не получится», — цитирует Infox.ru слова депутата.

Тумусов уточнил, что до 2022 года не стоит ждать каких-либо «взрывов». Однако готовится к ситуации стоит уже сейчас. Депутат выразил мнение, что виной сложившейся ситуации отчасти стали тучные годы, когда люди брали кредиты, будучи уверенными, что их доходы находятся вне зоны риска.

«А теперь стало так: денег нет, надо дожить до зарплаты — возьму кредит», — пояснил Тумусов, констатировав, что миллионы россиян в последние годы загнали в кредитное рабство.

«Известия» в понедельник опубликовали результаты исследования СРО НАПКА, согласно которым в 20 российских регионах зафиксирован уровень просрочки по кредитам выше среднего по стране. Лидерами антирейтинга стали Ингушетия, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия, Адыгея, Бурятия — там от 7,23% до 15,6% кредитного портфеля являются проблемными. Также показатель выше среднего зафиксирован в Дагестане (6,41%), Туве (5,69%), Республике Алтай (5,58%).