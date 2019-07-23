Гудков напал на журналистов после возвращения из заграничного вояжа

Москва, 23 июля. Экс-депутат Дмитрий Гудков напал на журналистов, встретивших его после возвращения вместе с отцом Геннадием Гудковым из Варны в Москву. Их самолет приземлился в «Домодедово» в 23.17, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Как известно, в Варне у Гудковых есть семейное дельце — компания «Мари Хаус», доли от которой поровну поделены между Дмитрием и Геннадием Гудковыми, а также матерью семейства и сестрой бывшего депутата. Именно этот бизнес Дмитрий почему-то забыл указать в своей декларации, поданной им накануне выборов в Госдуму в 2011 году. Но об этом оппозиционный политик вспоминать не любит.

В то же время Гудков-младший сам рассказывал о своих встречах с Михаилом Ходорковским во время вояжей на запад. Летали ли Гудковы на аудиенцию сразу после провала оппозиции на выборах в Мосгордуму, чтобы получить указания от спонсора, или обустраивали свой семейный бизнес, на этот раз осталось неизвестным, так как отвечать на вопросы журналистов оба Гудковых отказались. Более того — Дмитрий Гудков напал на журналистов. Он буквально лез в драку: отталкивал съемочную группу, пытался выхватить телефоны из рук, а также угрожал расправой и обещал найти корреспондентов. Вели себя отец с сыном так, будто бы готовились к этому нападению. Поведение Гудковых было неадекватным и агрессивным, а из уст Дмитрия Гудкова в сторону журналистов рекой лились потоки оскорблений.