Триполи, 23 июля. Аэропорт «Митига», расположенный в пригороде столицы Ливии Триполи, закрыт после ракетной атаки, сообщает телеканал Al-Arabya.

СМИ со ссылкой на представителя аэропорта заявляют, что «воздушное сообщение с аэропортом прекращено в результате ракетного обстрела». Работа воздушной гавани приостановлена до дальнейших распоряжений.

Не уточняется, кто ответственен в атаке аэропорта. Сообщения о пострадавших не поступали.

В настоящее время «Митига» находится под контролем сил, выступающих на стороне Правительства национального согласия (ПНС) во главе с Фаизом Сараджем.

Ранее президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич сообщил, что самую активную роль в захвате российских граждан в Ливии играли западные спецслужбы. По его словам участник мониторинговой группы Максим Шугалей и переводчик Самер Хасан Али Суэйфан были захвачены 17 мая. Захватчики, которые передвигались на пяти джипах, говорили в том числе на английском языке. Россиянам не предоставили ни адвокатов, ни возможности сделать телефонный звонок.

Из соседнего Туниса в Ливию приехали сотрудники ЦРУ, которые провели несколько допросов с россиянами. Через неделю после этого западные СМИ распространили информацию о задержании граждан РФ за якобы вмешательство в выборы в Ливии.