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Виторган заинтриговал поклонников, намекнув на новую пассию

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Виторган заинтриговал поклонников, намекнув на новую пассию

Москва, 22 июля. Актер Максим Виторган, переживший развод с телеведущей Ксенией Собчак, намекнул в соцсетях на новые отношения. Заинтригованные поклонники выяснили, что новой пассией артиста может быть его коллега Нино Нинидзе.

Виторган опубликовал в Instagram-stories снимок женской ступни на фоне бассейна. Актер написал на снимке «Дывись», не уточняя, кому именно принадлежит попавшая в кадр нога.

Виторган заинтриговал поклонников, намекнув на новую пассию

Поклонники актера предположили, что на снимке запечатлена грузинская актриса Нинидзе. Ранее ее уже видели в компании разведенного Виторгана. На своей странице в Instagram Нино опубликовала короткое видео романтической прогулки. Личность спутника при этом осталась тайной.

Виторган и Нинидзе вместе играют в спектакле «Нод». В СМИ ходят слухи, что они начали встречаться еще три месяца назад, передает URA.RU.

Виторган пережил разрыв со светской львицей Собчак. У бывшей пары есть общий ребенок — сын Платон. По слухам, новым избранником журналистки стал режиссер Константин Богомолов. Во время кинофестиваля «Кинотавр» в Сочи вместе с Богомоловым Собчак без стеснения позировала перед камерами и улыбалась режиссеру. 19 июня во время интервью с Иваном Голуновым Собчак появилась с обручальным кольцом.

Нинидзе также пережила тяжелый разрыв: она не так давно развелась с актером Кириллом Плетневым, в браке с которым появился ребенок, сын Сандрик, сообщала «Газета.ру».

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