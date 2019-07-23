Россияне предложили назвать трассу М11 «За шавермой / За шаурмой»

Санкт-Петербург, 23 июля. Одним из вариантов названия новой трассы М11 Москва — Санкт-Петербург стало «За шавермой / За шаурмой», сообщает госкомпания «Автодор» в своем Facebook. По ее словам, такое название было прислано на конкурс, в ходе которого выбирается имя для новой трассы.

Несмотря на достаточную популярность этого варианта, его пришлось исключить, так как это название звучало бы достаточно сложно на других языках.

«А еще вы присылаете названия типа «Скандинавия», «Россия». Здесь мы хотим заострить ваше внимание на том, что эти названия уже заняты. Например, «Скандинавия» — это федеральная дорога А181, а «Россия» — это трасса М10», — отметили представители госкомпании.

Итоги голосования будут подведены 24 июля, после чего 25 самых популярных вариантов будут выставлены в социальные сети для голосования. Оно продлится до конца августа, после чего будут объявлены финалисты.

Напомним, что платная скоростная трасса «Москва — Петербург» (М11) должна стать основной транспортной артерией между городами, в то время как существующая трасса М10 «Россия» превратится в дорогу-дублер.

Общая протяженность шоссе составляет 684 км, что делает из него самую крупную платную дорогу в России. Трасса пересекает Московскую, Тверскую, Новгородскую и Ленинградскую области. Стоимость проезда по новой скоростной трассе М11, которая соединит Москву и Петербург, составит около двух тысяч рублей. Проезд по скоростной дороге М11 займет не более 5,5 часов. Общая протяженность платной трассы составит 669 километров, по дороге можно будет ехать со скоростью 130 километров в час.