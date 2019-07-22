Губернатор Пензы запретил брать с родителей деньги на нужды школ

Пенза, 22 июля. Мэрии Пензы необходимо исключить поборы с родителей учеников на нужды школы. Об этом заявил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, сообщает пресс-служба главы региона.

«Я запрещаю обирать родителей. Родительские комитеты, в состав которых, как правило, входят обеспеченные люди, просто вытрясают с остальных по 500, по тысяче рублей», — заявил Белозерцев на совещании по подготовке к новому учебному году.

По его словам, для этих людей такие траты не являются «такими уж большими деньгами», а для людей со скромным достатком — это огромная проблема.

По его словам, если родители-бизнесмены хотят помочь школе после обращения директора или классного руководителя, то это должен быть исключительно жест доброй воли. Он назвал недопустимым ситуацию, когда деньги на такие нужды собираются со всех учеников, затрагивая и малообеспеченные семьи.

«Я требую от руководства администрации Пензы вынести этот вопрос на обсуждение», — заявил Белозерцев.

По его словам, необходимо донести до директоров школ и представителей городского управления эту позицию. Средства, необходимые образовательным учреждениям, необходимо искать в городском бюджете.

Ранее большинство россиян поддержали идею запретить использование смартфонов в школах. По данным исследования ВЦИОМ, 62% сограждан выступают против использования гаджетов, причем 70% поддерживающих инициативу — женщины.