Появилось видео с места пожара в палаточном лагере под Хабаровском

Хабаровск, 22 июля. Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели ребенка при пожаре в палаточном городке на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» в Хабаровского края, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ. Очевидцы передали Федеральному агентству новостей видео с места происшествия.

По данным следователей, в палаточном городке произошел пожар. В результате ЧП погибли девочка, 2008 года рождения. Еще трое детей были госпитализированы.

По данному факту возбуждено уголовное по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Сейчас следователи устанавливают причины пожара.

На фотографиях, переданных Федеральному агентству новостей очевидцами, видно, как поднимается огромный столб дыма над лагерем. На видео девушка снимает пожар на мобильный телефон, и, еще не осознавая масштаб трагедии, комментирует: «Мам, у нас тут проблема».

Как сообщалось ранее, на территории находились 26 палаток, 20 из них сгорели. В общей сложности в палатках отдыхали 189 детей. Детей разместили в домиках для отдыхающих, которые находятся на территории комплекса.

К этому моменту спасателям удалось справиться с огнем.