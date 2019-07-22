Вакарчук предложил Киеву законодательно регламентировать отношения с Москвой

Киев, 22 июля. Верховная рада Украины должна принять закон, регламентирующий отношения между Украиной и Россией. Об этом заявил лидер украинской партии «Голос», музыкант Святослав Вакарчук.

По его словам, современная политика Украины полна двойными стандартами, а государство отказывается брать на себя ответственность за многие вещи, касающиеся взаимоотношений между Киевом и Москвой.

«Поэтому было бы хорошо, чтобы государство вообще приняло четкий закон, условно говоря, о сосуществовании с государством-агрессором, где четко очертило бы, что можно, а что – нет, и тогда этот вопрос был бы снят», ― заявил Вакарчук.

Партия Вакарчука «Голос», по предварительным данным, проходит в украинский парламент, получив около 6% голосов. Победу на выборах одержала партия «Слуга народа» украинского президента Владимира Зеленского, получив большинство мест в Раде. Зеленский уже пригласил Вакарчука обсудить возможность создания коалиции, причем руководитель избирательной кампании «Голоса» Юлия Клименко отметила, что глава ее партии может стать одним из претендентов на пост премьера.

Отношения между Москвой и Киевом ухудшились после государственного переворота на Украине в 2014 году. Тогда украинское руководство приняло решение взять курс на «интеграцию с Европой». Примечательно, что тогда же Киев стал обвинять Москву во «вмешательстве» во внутренние дела Украины, в частности, в причастности к вооруженному конфликту в Донбассе.