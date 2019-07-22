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Ребенок погиб при пожаре в палаточном городке в Хабаровском крае

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Ребенок погиб при пожаре в палаточном городке в Хабаровском крае

Хабаровск, 22 июля. Ребенок погиб, еще трое госпитализированы в реанимацию в результате пожара в палаточном городке на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» в Солнечном муниципальном районе Хабаровского края, сообщил источник Федерального агентства новостей в правоохранительных органах.

На территории находились 26 палаток. Огнем оказались охвачены 20 из них. В общей сложности в палатках отдыхали 189 детей. В результате инцидента десять человек пострадали. Трое детей находятся в реанимации. Один ребенок погиб.

Детей разместили в домиках для отдыхающих, которые находятся на территории комплекса. 

К этому моменту спасателям удалось справиться с огнем. Сейчас специалисты выясняют причины возгорания.

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