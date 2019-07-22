«Оппозиционная платформа» сообщила о попытке фальсификаций в Донецкой области

Киев, 22 июля. Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» опасается фальсификаций при подсчете голосов в 49-м одномандатном округе в Донецкой области. Об этом сообщается в заявлении партии.

«На лицо явная попытка фальсифицировать результаты выборов в 49-м округе, где с перевесом около 3000 голосов победил представитель «Оппозиционной платформы – За жизнь» Валерий Гнатенко», — говорится в заявлении.

В ОПЗЖ уточнили, что окружная избирательная комиссия затягивает объявление результатов голосования с 12 участковых избирательных комиссий.

Выборы в Верховную раду Украины состоялись в минувшее воскресенье. По предварительным данным, партия президента Владимира Зеленского «Слуга народа» занимает первое место с 42,93%, на втором — «Оппозиционная платформа — за жизнь» (12,93%). Далее следуют партия экс-президента Петра Порошенко «Европейская солидарность» (8,29%), «Батькивщины» Юлии Тимошенко (8,14%) и партия Святослава Вакарчука «Голос» (6,03%), передавала «Газета.ру».

Экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов в понедельник назвал «рабами» украинцев, которые на выборах в Раду проголосовали за партию «Оппозиционная платформа — За жизнь». По его мнению, украинцы готовы обменять свободу «на сытое и уютное рабство».

Политолог Иван Мезюхо в интервью RT выразил мнение, что заявление Турчинова является типичной реакцией «представителя уходящей политической элиты на Украине», которая не может смириться с произошедшими в стране изменениями. Успех ОПЗЖ он объяснил усталосью украинцев «от партии войны».