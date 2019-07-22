Офис Зеленского обсуждает проведение досрочных местных выборов на Украине

Киев, 22 июля. На Украине могут провести досрочные выборы в местные органы власти. Решение об этом обсуждается в офисе президента Владимира Зеленского.

По данным местного издания «Страна.ua», в администрации главы государства обсуждают юридическое обоснование этого шага. Источники портала, знакомые с ситуацией, утверждают, что выборы могут пройти «в максимально короткие сроки».

Ранее мэр Днепра (бывший Днепропетровск. — Прим. ФАН) Борис Филатов обратился к Зеленскому с призывом провести досрочные выборы в органы местного самоуправления. Отметим, что сам президент, комментируя этот вопрос, призвал не расслабляться.

В минувшее воскресенье на Украине прошли внеочередные выборы в Верховную раду. В Центральной избирательной комисии сообщили, что по итогам обработки 85,01% бюллетеней, партия Зеленского «Слуга народа» набирает 42,93% по партийным спискам.

Отметим, что несмотря на то, что в ЦИК считают, что выборы прошли без существенных нарушений, на избирательных участках в ряде регионов произошли прямо скажем неоднозначные случаи, например, во Львове пенсионерка четыре часа скандалила с сотрудниками участковой избирательной комиссии, а потом стала рвать и есть бюллетени. В Киеве женщина пришла голосовать, забыв паспорт, и прикинулась мертвой, а в Днепре прямо около избирательных участков в 26 избирательном округе разбили палатки с пирожками по пять копеек. Причем их продавцы занимались устной агитацией за одного из кандидатов в депутаты. На место вызвали полицию, но стражи порядка, прибыв на место, просто затарились провизией и уехали.