Кедми объяснил, почему США пугает существование России

Москва, 22 июля. Американцам, которые смеялись над «мультиками», где Россия демонстрировала свои успехи в области нового вооружения, уже не смешно, они видят угрозу даже просто в существовании РФ, заявил израильский политолог Яков Кедми.

Так эксперт отреагировал на заявление адмирала ВМС США Филипа Дэвидсона о «противостоящем миропорядку» военном сотрудничестве Москвы и Пекина. Кедми пояснил, что сейчас Штаты вынуждены гнаться за Россией и Китаем, пытаясь не отстать от них в сфере создания основных видов стратегических вооружений.

Эксперт подчеркнул, что на Западе уже признали этот факт. И сегодня, как подчеркнул он, военное превосходство России стало ответом всем тем, кто смеялся над «мультиками», демонстрирующим новейшие оружейные разработки РФ.

«А американцы не смеются – не смешно им уже», — заключил Кедми в эфире передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1».

Ранее он объяснил, почему ситуация с поставками российских зенитных ракетных систем С-400 Турции доказала, что США продолжают наступать на грабли на мировом рынке оружия.