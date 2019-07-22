Боевики в Сирии за сутки обстреляли шесть населенных пунктов провинций Латакия и Хама

Дамаск, 22 июля. Боевики незаконных вооруженных формирований, действующих на территории Идлибской зоны деэскалации, обстреляли шесть населенных пунктов в сирийских провинциях Латакия и Хама. Об этом сообщает руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Бакин.

«В течение суток боевики совершили обстрелы населенных пунктов Хуайз, Кфар-Яхуд, Корназ, Джалама и Масьяф провинции Хама, а также Джубб-эз-Зарур провинции Латакия», — сказал он.

Российский центр по примирению враждующих сторон призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.

По словам Бакина, российские специалисты продолжают вести работу, направленную на оказание помощи сирийским жителям по восстановлению мирной жизни и разрешению конфликта невоенным путем.

Сотрудники Центра по примирению враждующих сторон провели две гуманитарных акции в населенном пункте Туэм провинции Хама и в районе Хайй-эль-Калласа города Алеппо.

Всего с начала процесса мирного урегулирования российский ЦПВС провели 2169 гуманитарных акций, а общий вес гуманитарного груза составил 3 498,3 тонн.

Кроме того, продолжается процесс возвращение беженцев в месте довоенного проживания. Российские специалисты обеспечивают работу десяти пунктов пропуска на территории Сирийской Арабской республики.