Сборная Сирии по футболу одержала победу в первом матче на сборах в Краснодаре

Краснодар, 22 июля. Юниорская сборная Сирии по футболу одержала победу в матче с любительской командой Краснодарского края «ГНС-Спартак».

Встреча завершилась победой сборной Сирии со счетом 3:1. В первом периоде встречи сирийские футболисты отправили два мяча в ворота «ГНС-Спартак». В начале второго тайма «ГНС-Спартак» хозяева размочили счет, однако позднее сирийские юниоры забили третий гол в ворота кубанской команды. На матче присутствовали более 250 зрителей.

Юниорская сборная Сирии по футболу прибыла в Краснодарский край на двухнедельные учебно-тренировочные сборы. Инициатором сборов сирийских юниоров на Кубани стал Фонд развития Краснодарского края. По словам главы фонда Ильи Шакалова, на сегодняшнем матче с участием юниорской сборной Сирии и команды «ГНС-Спартак» присутствовали представители регионального министерства спорта, краснодарского отделения «Деловая Россия», а также представители сирийской диаспоры на Кубани.

Шакалов отметил, что на Кубани проживают семьи из Сирии. По его словам, сирийцы занимаются индивидуальным предпринимательством, торгуют фруктами, овощами, парфюмерией, а также национальными специями и одеждой.

«Мы провели встречу с представителями сирийского землячества и бизнес-сообщества на Кубани по налаживанию экономических связей между Сирийской Арабской Республикой и Краснодарским краем, обсудили вопросы инвестирования бизнесменами в регион, создания совместных предприятий», — пояснил Шакалов.

Он также добавил, что спортивные специалисты Краснодарского края готовы поделиться с сирийскими коллегами своим опытом по подготовке футболистов. Шакалов отметил, что в дальнейшем власти Кубани планируют наладить с Сирией взаимодействие по совместному развитию молодежного и детского спорта, передает ТАСС.