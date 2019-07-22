Турция и США обсудили создание буферной зоны на севере Сирии

Анкара, 22 июля. Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри и министр национальной обороны Турции Хулуси Акар обсудили создание в Сирии зоны безопасности к востоку от реки Евфрат, сообщает пресс-служба минобороны Турции.

Американская межведомственная делегация провела в понедельник переговоры с Акаром. Стороны «обсудили создание зоны безопасности к востоку от реки Евфрат и последние события в Сирии». В сообщении турецкого оборонного ведомства уточняется, представители США и Турции «договорились продолжить прилагать совместные усилия в вопросе создания зоны безопасности».

Напомним, в январе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после переговоров с американским коллегой Дональдом Трампом подтвердил намерение создать буферную зону на севере Сирии. Предполагалось, что Анкара будет обеспечивать безопасность на земле, а американская сторона — в воздушном пространстве.

В понедельник Джеффри начал свой двухдневный визит в Анкару. Американский Госдепартамент в связанном с визитом официальном сообщении указывает, что целью визита будет обсуждение с высокопоставленными турецкими официальными лицами «вопросов взаимного интереса, в том числе касающихся законных интересов безопасности Турции».

После того, как Трамп объявил о выводе американских войск с территории САР, Вашингтон последовательно пытается защитить своих курдских союзников на севере Сирии от турецких войск. Эрдоган неоднократно заявлял о необходимости проведения военной операции на территориях, где действует проамериканская курдская коалиция «Демократические силы Сирии» (SDF). Анкара — и не без оснований — полагает, что оружие, деньги и курдские боевики проникают из северной Сирии к курдским сепаратистам на востоке Турции. Решением этой проблемы в Анкаре считают 20-мильную буферную линию вдоль северной границы Сирии.