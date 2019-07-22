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Американский самолет-разведчик вновь вторгся в воздушное пространство Венесуэлы

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Американский самолет-разведчик вновь вторгся в воздушное пространство Венесуэлы
Каракас, 22 июля. Второй за несколько дней самолет-разведчик США нарушил воздушное пространство Венесуэлы. Об этом заявил министр коммуникаций и информации латиноамериканской страны Хорхе Родригес.

По данным Родригеса, инцидент произошел в зоне полетов Майкетии. Воздушную границу нарушил самолет EP30.

Отметим, что это уже второй случай за последние несколько дней. В прошлый раз власти Венесуэлы сообщили о нарушении со стороны ВВС США 19 июля. В Минобороны Венесуэлы тогда сообщили, что американский самолет следовал с северо-запада Карибского моря в направлении Майкетии и был замечен недалеко от Каракаса. Венесуэльские военные пытались связаться с воздушным судном, но эти попытки были безуспешными.

Венесуэльский Су-30 сопроводил ЕР-30 до выхода из региона. В Минобороны Венесуэлы заявили, что это можно расценивать как серьезную угрозу извне. В Пентагоне в свою очередь заявили, что Су-30 якобы «подверг риску экипаж и самолет» США. Американские военные настаивают, что ЕР-3 «выполнял задачи в международном воздушном пространстве над Карибским морем»

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