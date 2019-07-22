Назван самый дорогой футбольный клуб мира

Москва, 22 июля. Список самых дорогих футбольных клубов мира был опубликован на сайте журнала Forbes. Первую строчку рейтинга занял мадридский клуб «Реал».

Согласно данным издания, стоимость мадридской команды составляет 4,42 миллиарда долларов. Как сообщает Forbes, «Реал» получил в 2018 году 100 миллионов долларов за третью победу подряд в Лиге чемпионов. Кроме того, клуб готов подписать спонсорское соглашение с компанией Adidas, выплата по которой составит 1,8 миллиарда долларов за 12 лет. Эта сделка станет самой крупной в истории футбола.

На втором месте рейтинга находится испанская «Барселона», чья стоимость составляет 4 миллиарда долларов. Третье место занимает английский «Манчестер Юнайтед» (3,8 миллиарда долларов), а четвертую строку занимает немецкая «Бавария» (3 миллиарда долларов). Топ-5 замыкает английский клуб «Манчестер Сити» (2,69 миллиарда долларов).

По данным исследования Forbes, общая капитализация команд, расположенных на первых двадцати позициях рейтинга, составляет 1,75 миллиарда долларов. По сравнению с прошлым годом, этот результат повысился на 3,4%. Средняя стоимость команд относительно прошлого года также выросла на 8,8% и теперь составляет 1,56 миллиарда долларов.

Больше всего денег за матчи в национальном чемпионате получает испанская «Барселона» (809 миллионов долларов), затем идет «Реал (729 миллионов долларов) и «Манчестер Юнайтед» (655 миллионов долларов).