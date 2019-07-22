США в ближайшее время объявят о штрафе для Facebook

Вашингтон, 22 июля. Федеральная торговая комиссия (ФТК) США в ближайшие дни объявит о взыскании с Facebook 5 млрд долларов в качестве компенсации за утечку персональных данных пользователей. Об этом в понедельник заявил источник агентства Reuters.

О возможной сделке между ФТК и Facebook, которая предполагает выплату штрафа в 5 млрд долларов, стало известно еще 12 июля. Как сообщали американские СМИ со ссылкой на источники, такое решение поддержали трое из пяти членов комиссии. Официальная же позиция обеих сторон пока неизвестна.

Ранее газета The New York Times сообщила, что Facebook передавал персональные данные пользователей британской компании Cambridge Analytica. Считается, что жертвами утечки данных стали не менее 87 млн пользователей по всему миру. Это известие вызвало колоссальный скандал.

Главе и основателю Facebook Марку Цукербергу пришлось выступить на двух слушаниях в Конгрессе США, а в отношении самой компании в разных странах начались проверки. Так, например, в начале июля власти Германии оштрафовали американскую компанию на 2 млн евро за сокрытие информации о противозаконном контенте.

Федеральному управлению юстиции ФРГ также не понравилось, что форма обращений «слишком запрятана», что мешает пользователям уведомлять администрацию социальной сети о нарушениях. Тем не менее, Facebook имеет право подать апелляцию и оспорить штраф.