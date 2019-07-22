Соратник Ельцина прокомментировал планы по продаже Карелии Финляндии

Москва, 22 июля. Соратник первого президента РФ Бориса Ельцина Геннадий Бурбулис категорически опроверг заявления о попытках властей продать Карелию Финляндии в 1991 году.

Бывший заместитель иностранных дел РСФСР Андрей Федоров в интервью финской газете заявил, что после распада СССР российское руководство обсуждало вариант возвращения Финляндии земель, которые были утрачены в ходе Второй мировой войны. В список вошла так называемая «Утраченная Карелия».

Бывший государственный секретарь РСФСР, соратник Бориса Ельцина Геннадий Бурбулис категорически опроверг данное заявление.

«Никогда такого быть не могло», — цитирует его слова РБК.

Не столь категоричным был гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. Как передает «Царьград», он уточнил, что вопрос продажи Карелии официально никогда не поднимался. Однако этот вопрос мог обсуждаться в МИД в рабочем режиме.

Федоров в интервью Helsingin Sanomat уточнил, что вопрос о продаже российских земель Финляндии поднимался в 1991 году. Руководство РСФСР было обеспокоено отсутствием денежных средств в казне. Данное положение вещей заставило задуматься о продаже российских земель за 15 миллиардов долларов. Для решения вопроса была создана специальная комиссия, в которую вошел, в том числе, Бурбулис. От этой идеи окончательно отказались только в 1994 году.

Дело в том, что до 1940 года Карелия входила в состав Финляндии. Российские власти опасались, что там будет сильно движение за автономию, которое может принять экстремистские формы.