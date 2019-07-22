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Боевики ИГ взяли на себя ответственность за подрыв поезда в сирийском Хомсе

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Боевики ИГ взяли на себя ответственность за подрыв поезда в сирийском Хомсе

Дамаск, 22 июля. Запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство»1 (ИГИЛ1) взяла ответственность за теракт на железной дороге в сирийской провинции Хомс. Информацию об этом распространило связанное с ИГИЛ информационное агентство «Аль-Амак».

Напомним, инцидент произошел накануне днем. Поезд, следовавший на фосфатный рудник Хнейфис, сошел с рельс из-за взрыва железнодорожного полотна. Террористы атаковали участок между населенными пунктами Аль-Феджва и Аль-Бусейра. После крушения поезда начался пожар.  В результате теракта пострадали сотрудники локомотивной бригады. Им оказали всю необходимую медицинскую помощь.

Накануне местное агентство SANA сообщило о другом нападении террористов в сирийской провинции Эль-Кунейтра. Боевики обстреляли район Саас. Жертвами стали два человека, еще трое получили травмы.  Как уточняет телеканал RT, снаряд террористов угодил в гражданский автомобиль. Погиб находившийся в нем водитель и девочка, которая оказалась в непосредственной близости от места взрыва. Ранения получили три женщины.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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