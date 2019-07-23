День воинской присяги предложили установить в России

Москва, 22 июля. Группа депутатов и сенаторов планирует внести законопроект об установлении новой памятной даты — Дня воинской присяги. Авторы законопроекта предлагают отмечать День воинской присяги 21 ноября. По их словам, выбор даты не является случайным. Именно 21 ноября 1721 года российский император Петр Великий издал указ о воинской присяге.

Одним из авторов законопроекта, стала член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди. По ее словам, День воинской присяги позволит утвердить на законодательном уровне важнейшее историческое событие в жизни государства и общества.

Она также добавила, что в создании законопроекта приняли участие все члены комитета Совфеда по обороне и безопасности, а также несколько депутатов Госдумы. По ее словам, документ получил поддержку и положительные отзывы со стороны представителей Минобороны РФ, МВД, Росгвардии и других ведомств.

«Буквально на днях мы его внесем в Госдуму. Я уверена, что такая памятная дата — День военной присяги — должна появиться в России», — подчеркнула Ковитиди.

Она также выразила надежду, что законопроект будет принят в ходе осенней сессии Госдумы, передает «Парламентская газета».