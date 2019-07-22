В Петергофе началось строительство нового завода. ФАН-ТВ

Новый резидент в особой экономической зоне. Сегодня в индустриальном парке «Марьино» официально началось строительство завода немецкой компании «Sarstedt». В торжественной обстановке заложили первый камень. Компания — один из мировых лидеров по производству медицинской техники. Ее фабрики расположены в Европе, Северной Америке, Австралии. На предприятии в Петергофе в основном будут выпускать системы для сбора крови. Поставлять оборудование планируется в разные регионы страны.

«После долгих размышлений мы выбрали Санкт-Петербург, промышленный парк «Марьино», потому что мы оценили все его преимущества. И, таким образом, мы запланировали, что мы будем начинать производство двух наших систем. Мы планируем также дальше расширить палитру выпускаемой здесь продукции, на сколько позволит наш потенциал, и мы надеемся, что наша продукция будет поставляться не только по России, но также в государства СНГ, экспортироваться в страны, которые граничат с Россией», — рассказал акционер и председатель наблюдательного совета «Sarstedt» Юрген Зарштедт.

Под строительство нового завода компания приобрела четыре гектара земли в Петродворцовом районе. Здесь построят производственный корпус, склад и административное здание. Меморандум о сотрудничестве между Санкт-Петербургом, банком ВТБ и немецкой фирмой подписали еще в прошлом году на Петербургском международном экономическом форуме. Производитель медицинской техники инвестирует в проект больше 1,5 млрд рублей.

«На наших глазах возводится уникальное предприятие. Всегда очень приятно работать с нашими немецкими партнерами. Они очень надежны, если ты с ними договорился, то можно быть уверенным, что они свое слово сдержат, и все, что они делают, будет выполнено на самом высоком уровне со стопроцентным качеством. В Санкт-Петербурге больше 500 компаний с немецким капиталом. Вот в прошлом году наш товарооборот вырос на 15%. Это хороший показатель», — убежден врио губернатора Петербурга Александр Беглов.

Сегодня в индустриальном парке «Марьино» уже пять резидентов. Строительство завода медицинской техники началось в июне этого года. Сделан фундамент. А завершиться работы должны уже в мае следующего года. На предприятии создадут 50 высокотехнологичных рабочих мест. В планах у производителей расширение объемов и ассортимента продукции.