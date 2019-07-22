Пушков объяснил, как Турчинов понимает свободу

Москва, 22 июля. Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал слова бывшего секретаря СНБО Александра Турчинова, который назвал «рабами» проголосовавших за оппозицию украинцев.

По словам сенатора, Турчинов имеет весьма странное представление о свободе, при которой Украина находится под прямым управлением США и всецело зависит от западных кредитов.

«Турчинов в ужасе: выборы показали, что многие украинцы выступают за хорошие отношения с РФ. Он называет это «променять свободу на рабство». Свобода, по его логике, это смотреть в рот США, клянчить деньги у ЕС, батрачить у поляков, с дрожью ждать транша МВФ и славить Бандеру», — пишет Пушков в Twitter.

Ранее сообщалось, что экс-секретарь СНБО Александр Турчинов раскритиковал украинцев, которые отдали свои голоса партии «Оппозиционная платформа – За жизнь». По его словам, результаты голосования показали, что многие граждане готовы обменять «свободу и ответственность на сытое и уютное рабство».

Напомним, что накануне на Украине состоялись досрочные парламентские выборы, в которых приняли участие 24 партии и свыше 3,2 тыс. кандидатов. После подсчета 46% бюллетеней можно констатировать убедительную победу партии «Слуга народа» президента Владимира Зеленского, которая заняла 130 мест по партийным спискам и еще 106 по мажоритарным округам. Таким образом, президентская партия может получить простое большинство в украинском парламенте и самостоятельно сформировать кабинет министров.

Представители ОБСЕ в целом остались довольны выборами, однако российские наблюдатели на выборы допущены не были, как и весной этого года, когда украинцы выбирали президента. Кроме того, во время парламентских выборов не работали избирательные участки на территории украинских диппредставительств в России. Таким образом, находящиеся в РФ украинцы были лишены возможности реализовать свой гражданский долг.