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Александр Толмацкий в день рождения Децла назвал его жену «негодяйкой»

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Александр Толмацкий в день рождения Децла назвал его жену «негодяйкой»

Москва, 22 июля. Александр Толмацкий, отец рэпера Кирилла Толмацкого, выступавшего под псевдонимом Децл, обвинил жену своего покойного сына в том, что тот из-за нее так и не познал настоящей любви. Децлу в этот понедельник могло исполниться 36 лет.

В своем блоге Толмацкий-старший  выразил сожаление в связи с тем, что его сын ушел из жизни так рано.

«Сегодня тебе 36... Жалко что ты жил с холодной, безумной негодяйкой и так и не узнал, что такое настоящая любовь... Жалко, что твой сын, которого ты любил больше жизни, так и не вышел со мной на сцену и не сказал теплые слова в память о тебе... Жалко, что тебя предали некоторые люди, которых ты считал друзьями и единомышленниками... Жалко что ты ушел так рано...», ― написал отец Децла в своем блоге.

Александр Толмацкий выразил надежду, что его сын сможет добиться в загробной жизни всего, о чем мечтал, пишет KP.ru.

Напомним, Кирилл Толмацкий умер в ночь на 3 февраля в Ижевске после концерта. Артисту стало плохо в гримерке. Причиной смерти 35-летнего музыканта  была названа сердечная патология. Похороны состоялись 6 февраля на Пятницком кладбище.

У знаменитого рэпера был затяжной конфликт с отцом, продолжавшийся более десяти лет. Из-за него, в частности, Децл не познакомил своего отца с внуком – они впервые встретились лишь на похоронах Кирилла Толмацкого. Однако дед и внук не смогли провести достаточно времени вместе – вдова Децла, взяв с собой сына, уехала в Крым, полностью прекратив общение с родителями своего покойного мужа.

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Источник: KP.ru
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