Самолеты-разведчики США почти 80 раз вторгались в небо Венесуэлы с начала года

Каракас, 22 июля. Военные самолеты и самолеты-разведчики США с начала года не менее 78 раз вторгались в воздушное пространство Венесуэлы. Такие данные в понедельник огласил министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес.

«С начала этого года вторжение в венесуэльское воздушное пространство происходило 78 раз. Это не самолеты с гуманитарной помощью, а американские самолеты-разведчики и военные суда», — заявил он, выступая на пресс-конференции.

По словам Родригеса, самолеты-разведчики собирают данные о государственных структурах Венесуэлы. Одно из таких американских воздушных судов было обнаружено в венесуэльском пространстве 19 июля. Венесуэльские военные попытались связаться с летчиком, однако тот не отвечал. Тогда венесуэльские истребители сопроводили нарушителя до границы.

Напомним, что в январе лидер оппозиции Хуан Гуайдо на фоне организованных его сторонниками беспорядков объявил себя исполняющим обязанности президента. Попытку госпереворота сразу же поддержали США, Канада и ряд союзников Вашингтона в Латинской Америке.

Европейские страны также решили поддержать путчистов. Девятнадцать стран Европы выпустили совместную декларацию, в которой признали Гуайдо временным президентом Венесуэлы. Под документом подписались Великобритания, Германия, Франция, Испания, Португалия, Дания, Польша, Венгрия, Финляндия, Бельгия, Чехия и ряд других стран. Россия и Китай осудили западные страны, поддержавшие госпереворот в Венесуэле.