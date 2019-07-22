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Вашингтон поздравил украинцев с состоявшимися выборами

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Вашингтон поздравил украинцев с состоявшимися выборами

Киев, 22 июля. Власти США поздравили жителей Украины с состоявшимися парламентскими выборами.

«Мы приветствуем начальную оценку Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) выборов в Верховную раду и поздравляем украинский народ с избирательным процессом, прошедшим с уважением к основным свободам», — сообщает посольство США в Киеве в Facebook.

Американские дипломаты также поблагодарили украинские власти, которые обеспечили безопасность проведения выборов.

Ранее прошедшие на Украине выборы прокомментировал спецпредставитель США по Украине Курт Волкер. Он назвал волеизлияние украинцев «мощным голосованием за реформу».

Напомним, что накануне на Украине состоялись досрочные парламентские выборы, в которых приняли участие 24 партии и свыше 3,2 тыс. кандидатов. После подсчета 46% бюллетеней можно констатировать убедительную победу партии «Слуга народа» президента Владимира Зеленского, которая заняла 130 мест по партийным спискам и еще 106 по мажоритарным округам. Таким образом, президентская партия может получить простое большинство в украинском парламенте и самостоятельно сформировать кабинет министров.

Представители ОБСЕ в целом остались довольны выборами, однако российские наблюдатели на выборы допущены не были, как и весной этого года, когда украинцы выбирали президента. Кроме того, во время парламентских выборов не работали избирательные участки на территории украинских диппредставительств в России. Таким образом, находящиеся в РФ украинцы были лишены возможности реализовать свой гражданский долг.

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