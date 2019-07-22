Трамп заявил, что США могут «выиграть войну в Афганистане за неделю»

Вашингтон, 22 июля. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что США могут завершить войну в Афганистане за неделю, однако это приведет к гибели 10 миллионов человек. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом.

«Я мог бы выиграть эту войну за неделю, но я просто не хочу убивать 10 миллионов людей… У меня были планы и, если бы я хотел выиграть эту войну, Афганистан был бы стерт с лица земли​​​. Все было бы кончено за 10 дней», — заявил Трамп.

Он также добавил, что США не должны играть роль мирового «полицейского», однако американские войска более 18 лет находятся на территории Афганистана. По его словам, длительное присутствие американских войск в Афганистане является «нелепым».

США в последние месяцы ведут переговоры с афганским террористическим движением «Талибан»1 (запрещено в РФ). Вашингтон пытается договориться с афганскими боевиками о прекращении огня, выводе войск из страны и мирных переговорах с правительством в Кабуле, передает РИА Новости.

По данным властей Афганистана на 2018 год, численность населения страны составляет порядка 31,5 миллиона человек.

Напомним, США и их союзники по НАТО с 2001 года проводят военную операцию в Афганистане против боевиков «Талибана» и других группировок. Военная кампания США в Афганистане стала самой длительной в истории американских вооруженных сил. В 2018 году глава Белого дома Дональд Трамп представила новую стратегию действий США в Южной Азии. Данная стратегия предполагает активное участие стран региона в урегулировании кризиса в Афганистане. Кроме того, план предусматривает прямые переговоры США с представителями «Талибана».

В начале июля 2019 года Дональд Трамп заявил, что США будут сокращать численность группировки войск в Афганистане, однако планируют оставить там подразделения разведки.

1 Организация запрещена на территории РФ.