Сирия, 23 июля. Восемь мирных жителей погибли в Хаме в результате атаки радикалов, в Латакии «Тахрир аш-Шам» обстреляла кампус университета. Очередная атака ИГИЛ1* совершена в Дейр-эз-Зоре. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния:

ВКС РФ: нанесли точечные удары по расположениям боевиков в Хаме.

ВВС Сирии: атаковали на юге Идлиба расположения джихадистов.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обстреливают позиции радикалов в Хаме в ответ на нападение на мирный город, атаковали укрытия протурецких радикалов в Алеппо, в Дейр-эз-Зоре отразили нападение ИГ1.

«Фронт национального освобождения» («Джебхат аль-Ватания лил Тахрир»): подбили танк сирийских военнослужащих и обстреляли САА из РСЗО «Град» в Хаме.

«Исламское государство1»: потеряло двух боевиков в Алеппо в ходе рейдов SDF, напало на подразделение САА в Дейр-эз-Зоре у границ с Ираком.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: обстреляли мирное поселение и потеряли несколько автомобилей в Хаме.

Курды: потеряли в Ираке восемь ополченцев, в Дейр-эз-Зоре задержали боевиков ИГ1, взяли на себя ответственность за нападения на турецких военнослужащих в Алеппо.

ВС Турции: на севере Ирака ликвидировали 11 укрытий радикалов группировки «Рабочая партии Курдистана», размещают дополнительные лагеря для беженцев в Идлибе.

Международная коалиция: проводят воздушную разведку на Средиземноморском побережье, включая побережье Латакии.

Провинция Дамаск

Инженерные подразделения Сирийской арабской армии (САА) проведут работы по разминированию в районе города Аль-Кутайфа к северо-западу от столицы Дамаск, как сообщает новостной портал SANA. Собранные мины-ловушки, оставленные боевиками при отступлении из провинции будут подорваны за городской чертой на полигонах САА. Несмотря на то, что боевики группировки «Джебхат ан-Нусра»11 были депортированы из Дамаска согласно договоренности с правительством САР весной 2018 года, мины и схроны с боеприпасами обнаруживают до сих пор, так как боевики использовали разветвленную систему туннелей под городом. Так при отступлении они намеренно устанавливали за собой ловушки, минировали постройки, прятали снаряды в подвалах домов.

Провинция Латакия

Террористические группы обстреляли кампус университета Тишрин в раойне Ад-Датур с помощью системы залпового огня «Град», как сообщает местный источник в сети Twitter Rana Alasad. По информации источника, несколько снарядов упали на территории педагогического факультета университета. Жертв среди студентов или сотрудников университета не было, ущерб ограничился только незначительным повреждением здания.

Самолет ВВС США Poseidon 8А выполнил разведывательную миссию над Восточным Средиземноморьем у берегов Сирии, включая побережье Латакии, как сообщает Twitter-канал NDE.

Провинция Алеппо

ВВС Сирии нанесли два точечных авиаудара по укреплениям протурецких боевиков в районе поселка Аль-Бавабия, как сообщает новостной портал Step News Agency. Правительственные силы, базирующиеся у военной академии, обстреливают позиции боевиков в районе поселка Кафр-Наха и Хан Аль-Асаль, как сообщает канал Halab Today TV. Подразделение САА, дислоцирующееся у плотины Шоушейда открыли огонь их крупнокалиберной артиллерии по укрытиям боевиков в районе поселка Халса.

Источник также сообщил, что в оккупированном протурецкими боевиками городе Азаз взорвался автомобиль. Место взрыва было оцеплено турецкой военной полицией. Днем еще два взрыва прогремели в провинции. Первый в поселке Ахтарин, где погиб ребенок и были ранены четверо. Самодельное взрывное устройство было установлено в автомобиль, как передает Step News Agency. Второй взрыв прогремел в поселке Джерабулус, где заминированный мотоцикл сдетонировал у обочины и ранил троих мирных жителей.

Во второй половине дня автомобиль протурецкой военной полиции взорвался по дороге в город Аль-Баб. Позже «Освободительные силы Африна» (одна из фракций курдских отрядов самообороны на севере Алеппо) взяли на себя ответственность за теракты на севере Алеппо, как сообщил новостной портал ANHA.

Новостное агентство Step News Agency сообщило, что в районах Алеппо Джамилия и Хамдания пострадало несколько человек, когда туда упало несколько снарядов гранатомета. По информации местного источника в сети Twitter Rana Alasad, так же была обстреляна площадь Гамаля Абделя Насера в Алеппо. Сведения о жертвах среди мирного населения не поступали.

В городе Манбидж курдская военная полиция арестовала двух боевиков ИГИЛ: Мохаммеда Шакера Аль-Хаваша и Ахмад Аль-Хаваша, как сообщает канала Rojava Network.

Провинция Дейр-эз-Зор

Утром местные жители отметили интенсивные вылеты самолетов международной коалиции над восточными районами провинции, как передало информагентство Euphrates Post.

По данным портала Deir Ezzor 24, группа боевиков ИГИЛатаковала блокпосты сирийской армии у поселков Эль-Харита и Аль-Бугайлия в западной части провинции, что перестрелка между двумя сторонами продлилась полтора часа, в ход были пушены среднее и тяжелое вооружение. Нападение радикалов удалось отбить. Источник также передал, что в пустыне Бадия Аш-Шам и в окрестностях города Дейр-эз-Зор боевики напали на расположения САА, обстреляв их из пулеметов. Артиллеристский батальон ударил по огневым точкам боевиков. Сведения о потерях с обеих сторон пока уточняются.

Следующей нападение радикалов было совершено на блокпост САА в грооде Абу-Кемаль, где, согласно данным новостного портала Al Masdar, погибли не менее 10 военнослужащих САА в ходе перестрелки. Поступило сообщение об атаке в окрестностях города Меядин. Более пяти солдат сирийской армии и боевиков были убиты во время ожесточенного столкновения. Оба города, где произошли нападения на сирийских военнослужащих, находятся в приграничной с Ираком зоне

По данным портала Rojava Network, «Демократических сил Сирии» (SDF) провели рейд в поселке Бурма, арестовав двух местных жителей по обвинению в пособничестве «Исламскому государству».

Перекрытые 21 июля гуманитарные «коридоры», связывающие зоны контроля правительственных сил с зонами курдской оккупации, открыты, как передал канал Euphrates Post.

Провинция Идлиб

ВКС и ВВС Сирии продолжают работать на юге Идлиба, уничтожая укрепрайоны и опорные пункты радикалов. Корреспондент агентства Step News Agency сообщил, что точечные удары по расположениям боевиков альянса «Тахрир аш-Шам» были нанесены в районе города Маарет ан-Нуман, Кафр-Набаль, Кфр-Рума и Хиш. ВКС РФ ударили по укреплениям радикалов у поселка Ракая, Тараи и города Кафр-Саджна. Российские самолеты также совершили разведывательную операцию над южной частью провинции.

Днем Министерство обороны РФ опровергло фейковые новости оппозиционных сирийских и западных источников об авианалете ВКС РФ, якобы совершенном на рынок в городе Маарет ан-Нуман. Оппозиционные источники и медиаресурсы организации «Белые каски», финансируемой США и Великобританией, распространили заявление, что при бомбежке города пострадало от 11 до 20 мирных жителей. «Авиация ВКС России никаких задач в данном районе Сирийской Арабской Республики не выполняла», - подчеркнули в министерстве.

Сообщается о гибели трех человек и ранении нескольких в результате взрыва в одном из домов деревни Аль-Кастун вблизи города Джиср аш-Шугур, о чем также сообщил источник. Пока нет данных, была ли взрывчатка оставлена в доме боевиками, или в провинции снова начались междуусобные стычки различных группировок боевиков.

Турецкая комиссия по оказанию чрезвычайной помощи создала новый лагерь для перемещенных лиц в Идлибе, как передал Masar Press Net. Напомним, что в это же время Турция со своей стороны депортирует обратно сирийских беженцев из Стамбула, ужесточая миграционную политику. По данным СМИ, в Стамбуле живет более 500 тыс. беженцев из Сирии. Согласно исследованию, опубликованному в начале июля этого года, доля турок, недовольных проживанием сирийцев в стране, увеличилась, теперь их больше половины – 67% из всех опрошенных.

Провинция Ракка

Спецназ Международной коалиции совместно с отрядами SDF провели рейд в столице провинции Ракка, в результате которого был задержан командующий «Исламского государства» по прозвищу «Али Хусейн», сообщил портал Rojava Network.

Генерал Кеннет Маккензи и специальный советник США в международной коалиции Уильям Робак прибыли в провинцию Ракка для проведения переговоров с главнокомандующим «Демократических сил Сирии» (SDF) генералом Мазлумом Абди. Как сообщает пресс-секретарь SDF Мустафа Бали на своем Twitter-канале (@mustafabali), главнокомандующий обсудил с официальными лицами последние события в регионе, развитие дальнейших отношений и продолжение совместных операций против остатков ИГИЛ к востоку от Евфрата, как сообщил новостной портал ANHA.

Провинция Хама

Утром боевики «Фатах Аль-Мубин» обстреляли позиции САА у лагеря Брейдидж из систем ведения залпового огня «Град» и атаковали жилые кварталы города Скальбия и Сальхаб, как сообщил портал Step News Agency. Обстрел привел к жертвам среди мирного населения, В Скальбии скончалось семь человек, двои из них – дети. Отряды САА отреагировали на нападение и уничтожили несколько ракетных установок радикалов в районе города Хубейт и Кафр-Зета. ВВС Сирии нанесли удары по укрытиям радикалов в районе деревни Аль-Латамина, как передало новостное агентства Baladi News.

Сирийские военные уничтожили две бронированные машины, принадлежавшие «Тахрир аш-Шам», когда боевики предприняли попытку проникновения на территории контроля САА у поселка Аль-Касабия, как сообщает портал Al Masdar.

«Фронта национального освобождения» ( «Джебхат аль-Ватания лил Тахрир») обстрелял аэропорт Хамы, как сообщил подконтрольный радикалам Twitter-канал @AlnasarArmy. У поселка Шизар ракетный залп боевиков повредил танк T-72 САА, но информации о гибели военнослужащих не поступало. Военные источники подчеркнули, что ракета была выпущена с расстояния пяти километров. Подобная ракетная установка, вероятно, относится к новому поколения ПТУР, которые боевики получили из Турции.

Ирак

Турецкая армия продолжила наносить авиаудары на севере Ирака по опорным пунктам радикалов «Рабочей партии Курдистана» (РПК). Сегодня в ходе авианалета ВВС Турции ликвидировали 8 бойцов РПК в регионе Авашин-Басьян, как сообщает новостное агентство Anadolu Agency.

Источник также передает, что отряд турецкий спецназа обнаружил обнаружил 11 укрытий курдских радикалов, уничтожив их вместе с оружием и боеприпасами. Крупное укрытие с наибольшим арсеналом туркам удалось обнаружить после допроса захваченного ими курдского бойца. Турецкая армия с конца мая проводит антитеррористические рейды в Ираке с конца мая этого года в рамках операций «Коготь – 1» и «Коготь – 2». Против курдов задействованы артиллерия, боевые вертолеты и беспилотники.

1 Организация запрещена на территории РФ.